В Ярославской области 4 мая завершится отопительный сезон

В Ярославской области с 4 мая завершится отопительный сезон. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своих соцсетях.

«По прогнозу Гидрометцентра, на территории области установится стабильная погода с повышением температуры. Для комфорта жителей мы прекращаем подачу централизованного отопления. Отключение будет проводиться поэтапно, с учетом особенностей систем теплоснабжения в разных округах»,— написал губернатор.

Специалисты уже начали подготовку к новому отопительному сезону. В рамках нее в регионе пройдет работа по замене коммуникаций. Специалисты подготовят к будущей зиме 590 котельных, 1,8 тыс. км тепловых сетей, свыше 14 тыс. многоквартирных домов и 1,7 тыс. социальных объектов.

«Наша задача – подготовиться к следующему сезону так, чтобы свести к минимуму число аварий на коммунальных системах, а жители региона получали качественные коммунальные услуги»,— заключил Михаил Евраев.

Алла Чижова