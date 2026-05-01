Следователи проверят обнаруженные в центре Рыбинска останки

В Рыбинске сотрудники СУ СК России по Ярославской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения на Соборной площади человеческих останков. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Фото: Администрация Рыбинска Работы у Спасо-Преображенского собора

По информации городских СМИ, останки нашли во время проведения работ по благоустройству в рамках создания пешеходного центра. Сотрудники правоохранительных органов изъяли останки.

«Рыбинские известия» сообщают, что останки могут принадлежать горожанам, расстрелянным во время красного террора, или священникам Никольской часовни, которых хоронили рядом с церковью. Замдиректора Рыбинского музея-заповедника Оксана Гожалимова сообщила изданию «Черемуха», что до конца XVIII века на Соборной площади находилось кладбище, позже перенесенное за пределы города.

Алла Чижова