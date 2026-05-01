Cloudflare снял метку «шпионское ПО» с мессенджера Max

Сервис Cloudflare снял с сайта max.ru отметку «шпионское ПО». Об этом сообщила пресс-служба российского мессенджера.

Cloudflare выдал пометку шпионского приложения мессенджеру Max 30 апреля. В Max заявили, что пометка связана с технической ошибкой.

До этого статус шпионского ПО получил российский альтернативный клиент Telegram — Telega. Сервис был удален из AppStore. В марте было опубликовано исследование, согласно которому создатели Telega активировали скрытую функциональность, которая позволяла перехватывать все данные между их приложением и Telegram. Сами представители сервиса утверждали, что Telega была удалена из AppStore из-за ошибочной классификации.