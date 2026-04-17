В Telega объяснили блокировку в AppStore «ошибочной классификацией»

Отечественный форк мессенджера Telegram — Telega — был удален из AppStore из-за ошибочной классификации, заявили “Ъ” представители сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Независимые проверки компаний Cloudflare, Seclookup, SOCRadar, Gridinsoft, Criminal IP, Fortinet, Norton уже подтвердили, что "Телега" не является вредоносным приложением»,— добавили в компании. При этом проверка со стороны Apple требует больше времени, поэтому на устройствах iOS пока возможно появление уведомления, блокирующее вход в приложение, говорят в Telega.

Альтернативный клиент Telegram был удален из магазина приложений Apple 9 апреля. Так, при поиске приложения Telega пользователи видели уведомление «запрашиваемая страница не найдена».

17 апреля Apple начала помечать как вредоносное приложение Telega. Пользователям версии приложения на iPhone система iOS не дает открыть ранее установленное приложение Telega и призывает удалить его со своего мобильного устройства. При попытке зайти в приложение оно «вылетает», а пользователю предлагают изучить страницу с информацией о его опасности.

Сам Telegram с 31 марта ввел маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала» из-за снижения защищенности переписок с такими аккаунтами.

После замедления и блокировки мессенджера Telegram клиент Telega стала самым быстрорастущим мессенджером в России за март: аудитория приложения за период выросла на 160%, до MAU (месячный охват) почти в 7,5 млн человек (см. “Ъ” от 13 апреля). Ранее Cnews писал, что Telega «потенциально связана» с холдингом VK.

Юлия Юрасова