Жительница Ярославля отдала мошенникам в Москве 7 млн рублей
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в связи с обманом жительницы Ярославля на 7 млн руб. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
80-летняя жительница Ярославля находилась в Москве, когда ей позвонили из «управляющей компании» и сообщили об установке домофона. Ей указали на необходимость вступить в домовой чат: на телефон ярославны пришло сообщение со ссылкой и кодом для активации.
Следом жительнице поступил звонок якобы из правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что третьи лица оформили доверенность на распоряжение деньгами и могут использовать средства для финансирования противоправной деятельности недружественных стран.
«По указанию злоумышленников, под предлогом аннулирования крупных штрафов, гражданка проследовала к банкомату, сняла с различных счетов денежные средства и передала их за зданием одного из торговых центров столицы курьеру»,— рассказали в УМВД.