Песков ответил, будет ли Меликов дорабатывать свой срок на посту главы Дагестана

Решение о том, будет ли Сергей Меликов дорабатывать предусмотренный срок на посту главы Дагестана, примет президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Дагестана Сергей Меликов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Дагестана Сергей Меликов

«Путин решит»,— сказал он корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.

О том, что Сергей Меликов отправится в отставку и перейдет на другую должность, сообщил 30 апреля Владимир Путин. Президент указал, что срок полномочий действующего главы Дагестана заканчивается в сентябре, и «жизнь идет дальше». Владимир Путин поддержал кандидатуру на пост нового главы республики председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина.

