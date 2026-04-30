Главу Дагестана смыло судьей

Президент России Владимир Путин провел встречу с высокопоставленными лицами Дагестана, на которой объявил о предстоящей отставке главы республики Сергея Меликова. По словам главы государства, генерал-полковник перейдет на другую работу. В качестве преемника президенту был предложен председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Заместитель полпреда Магомед Рамазанов, который ранее прогнозировался на эту должность, займет пост премьер-министра.

Отставка Сергея Меликова, о которой источники “Ъ” и других СМИ сообщали в начале апреля, оказалась оформлена необычным способом. Вечером 30 апреля Владимир Путин объявил о ней на встрече с высокопоставленными дагестанскими представителями — председателем Народного собрания (парламента) республики Зауром Аскендеровым, его заместителем Камилом Давдиевым, депутатами Имраном Аваевым и Мусафенди Велимурадовым, мэром Махачкалы Джамбулатом Салавовым, а также депутатами Госдумы Хизри Абакаровым и Нурбагандом Нурбагандовым. Сам господин Меликов участия в ней не принимал.

По словам президента, он решил обсудить с собравшимися работу по ликвидации последствий разрушительных паводков, которые обрушились на Дагестан в конце марта, а также кадровый вопрос. «У действующего главы республики, Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу: жизнь идет дальше»,— сказал Владимир Путин, не уточнив, какую именно должность займет генерал-полковник.

Важно, чтобы во главе Дагестана появился человек, который «в состоянии решать стоящие задачи», «знает, что и как надо делать с учетом того, что было сделано», а также «пользуется уважением у людей».

«Это, наверное, самое главное»,— подчеркнул господин Путин.

Следом он напомнил, что в республике «как в капле воды» отражается все, что связано с этнической составляющей России в целом, и в том числе поэтому здесь установлен особый порядок избрания главы — депутатами парламента по представлению президента. «Прежде чем это сделать напрямую, я хотел как раз увидеться с вами, поговорить с вами, посоветоваться, услышать ваше мнение»,— объяснил Владимир Путин, напомнив, что перед ним «люди уважаемые», которые посвятили Дагестану всю свою жизнь.

Спикер дагестанского парламента заявил, что в этом вопросе важно доверие со стороны дагестанцев, профессионализм, а также личные моральные качества будущего руководителя республики. «Мы с коллегами обсудили и видим отвечающую таким требованиям (кандидатуру.— “Ъ”). У нас есть председатель Верховного суда Щукин Федор Вячеславович»,— сказал Заур Аскендеров, добавив, что судья уже два года работает в республике, тесно взаимодействует с депутатами и «гармонично вписался». «Хоть он и родом не из Дагестана, но он прописан у нас в республике. Это характеризует его как человека, который нацелен на долгосрочную работу, а может быть, и навсегда»,— подчеркнул господин Аскендеров.

Как оказалось, у спикера уже была кандидатура и на пост председателя правительства, который мог бы работать с Федором Щукиным «в тандеме». Речь идет о заместителе полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеде Рамазанове, который ранее по поручению Владимира Путина отправился в родной Дагестан, чтобы помочь в ликвидации последствий удара стихии. «Ведомости» и РБК тогда сообщали, что господин Рамазанов рассматривался в качестве сменщика Сергея Меликова.

«Его направление работы достаточно закрытое, поэтому мы о нем мало знаем, но это, наверное, и хорошо, значит, это характеризует его как профессионального работника»,— сказал Заур Аскендеров, назвав господина Рамазанова человеком «вдумчивым» и напомнив, что он принимает участие во всех совещаниях: «Думаем, такой вот тандем был бы, наверное, удачным. Конечно, на ваше усмотрение».

В ответ Владимир Путин заявил, что Федор Щукин известен в Москве как порядочный, последовательный и честный судья, который будет «без всякого сомнения исходить из интересов людей».

«Ему удалось не просто вписаться, а он работает принципиально — но бесконфликтно. Это тоже отдельный талант. Старается учитывать интересы людей не только с точки зрения требований закона, но и исходя из реалий жизни». Вопрос лишь в том, чтобы господин Щукин смог решать вопросы «чисто хозяйственного плана», подчеркнул президент: «Но в принципе, поскольку в его функции входит и решение споров в области гражданского права, арбитражного судопроизводства, то в целом надеюсь, что у него все получится».

Политолог Ростислав Туровский считает, что замена Сергея Меликова на Федора Щукина создает в Дагестане «компромиссную модель разделения власти»: «Рамазанов, который предполагался многими на пост главы, вероятно, не устроил все группы элиты. Но ему сразу же выпало стать главой правительства, и он, по сути, будет управлять органом исполнительной власти. Назначение выходца из судейского корпуса Щукина показывает, что новый глава региона больше сосредоточится на политических вопросах. И среди его задач может оказаться борьба с коррупцией, учитывая, что он к местным кланам непричастен».

Политолог Константин Калачев напоминает, что запрос на перемены в Дагестане был очевидным. «Проблемы республики известны — высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов, проблемы с эффективностью и качеством регионального управления. То, что новым главой станет судья, — это, конечно, символично. Нужен арбитр, равноудаленный ото всех».

Андрей Прах