«Локо» в шаге от выхода в финал Кубка Харламова уступил «Чайке»

Ярославский МХК «Локо» проиграл нижегородской «Чайке» на выезде в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Харламова. До этой победы ярославцы вели в серии со счетом 3:0 и находились в шаге от выхода в финал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХК «Локо» Ярославль Фото: МХК «Локо» Ярославль

В первом матче серии «Локо» выиграл со счетом 5:4, во втором — 4:1, в третьем — 3:2. Но в четвертой встрече нижегородцы одержали волевую победу со счетом 2:1, победителя определил овертайм.

«С каждой игрой цена ошибки все больше влияет на результат. Сегодня, к сожалению, допустили на одну ошибку больше соперника. Будем исправлять в следующем матче, играть только на победу»,— прокомментировал главный тренер «Локо» Олег Таубер.

Пятый матч серии пройдет 3 мая в Ярославле.

Алла Чижова