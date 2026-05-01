Молодежное крыло свердловского «Яблока» сообщило о своей ликвидации

Молодежное крыло свердловского отделения партии «Яблоко» сообщило о своей ликвидации. Коллектив организации заявил, что в текущих условиях не видит возможности продолжать работу.

«В связи с прошедшими событиями, ликвидационной комиссией Свердловского Молодежного “Яблока” было принято решение о ликвидации организации... Спасибо всем что были с нами!»,— сообщила организация Telegram-канале.

29 апреля пресс-служба «Яблока» сообщила, что в Екатеринбурге силовики провели обыски и задержали руководителя свердловского отделения партии Максима Петлина, активистов Егора Ткаченко и Елизавету Кабак. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков назвал происходящее частью кампании давления на партию. Член политкомитета партии Иван Большаков связал задержания с предстоящими выборами в Госдуму, которые должны пройти в сентябре.

«Ъ-Урал» со ссылкой на источники писал, что силовики собирали информацию об акции «Вечер писем политзаключенным», в рамках которой граждане писали письма осужденным по уголовным статьям. Вечером 29 апреля Максима Петлина, Егора Ткаченко и Елизавету Кабак отпустили из отдела полиции. По словам собеседника «Ъ-Урал», на текущий момент каких-либо уголовных дел в отношении них не возбуждено.