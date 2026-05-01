Fitch сообщило о рисках в экономике США из-за войны в Иране

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о рисках неопределенности в экономике США из-за войны с Ираном, тарифов на импорт и проблем госуправления. Несмотря на это, агентство сохранило долгосрочный рейтинг страны на уровне AA+.

Согласно прогнозам аналитиков, дефицит американского бюджета зафиксируется на отметке 7,9% от ВВП, а государственный долг продолжит расти и к концу 2027 года достигнет 122%.

По данным Politico, накануне исполняющий обязанности ревизора Пентагона Джей Херст заявил, что США уже потратили на военную операцию в Иране $25 млрд. По словам главы сенатского большинства Джона Туна, страна ежедневно тратит на операцию $900 млн.

В 2023 году Fitch понизило рейтинг дефолта США (ААА — наименьший риск дефолта) до уровня AA+, сославшись на ухудшение финансовых показателей и долговую нагрузку. Тогда администрация экс-президента Джо Байдена назвала решение агентства произвольным.