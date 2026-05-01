Apple отчиталась о рекордном спросе на линейку iPhone 17, а рекордные продажи цифровых услуг помогли технологическому гиганту превзойти ожидания аналитиков. За минувший квартал прибыль компании составила $29,6 млрд при выручке в $111,2 млрд.

Как сообщает AFP, генеральный директор Тим Кук назвал этот период «лучшим мартовским кварталом за всю историю». По его словам, продажи смартфонов продемонстрировали двузначный рост почти во всех регионах присутствия.

20 апреля Тим Кук заявил, что покинет пост генерального директора и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Его преемником назначен Джон Тернус, который сейчас занимает пост вице-президента по аппаратной инженерии.