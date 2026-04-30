Дрозденко доложил Медведеву о 343 сбитых с начала года над Ленобластью БПЛА

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко доложил ему о мерах, которые администрация принимает, чтобы защитить область от атак беспилотников. Запись со встречи губернатор опубликовал в Telegram-канале.

Господин Дрозденко отметил, что теперь Ленинградская область не только приграничный, «но и прифронтовой регион». За первые три месяца 2026 года над регионом сбили 343 БПЛА. «Судя по интенсивности атак марта и середины апреля, объекты топливно-энергетического комплекса и портовой инфраструктуры представляют интерес противника с точки зрения нанесения ущерба и урона»,— сказал губернатор.

По словам Александра Дрозденко, за время отражения атак БПЛА были выявлены «места, на которые надо обратить внимание». Он отметил, что в регионе необходимо продолжить строительство сооружений для отслеживания дронов, летящих на сверхнизких высотах.

Налеты беспилотников на Ленобласть участились в конце марта — начале апреля. 29 марта БПЛА ударили по морскому порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти, начался пожар. Жители Санкт-Петербурга обсуждали возможную связь смога в городе с происшествиями в порту. Местные власти и синоптики заявляли, что загрязнение воздуха с пожарами не связано.