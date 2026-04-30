Михаил Евраев: в Ярославской области снизился уровень бедности

По итогам 2025 года уровень бедности в Ярославской области сократился на 0,4 процентного пункта и составил 6,1%. Это также ниже среднероссийского показателя (6,7%). Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев со ссылкой на данные Росстата.

Фото: Правительство Ярославской области

«Уровень бедности в Ярославской области снижается. Регион занимает 22-е место в России, то есть входит в четверть регионов страны с самым высоким уровнем жизни. И это результат системной работы. Средняя зарплата на 1 января 2026 года превышает 73 тыс. руб.»,— рассказал губернатор.

Он добавил, что за год средняя зарплата выросла на 14,2% при инфляции 6,3%, а с этого года минимальная зарплата в регионе установлена в размере 30 тыс. руб. Михаил Евраев напомнил, что для повышения зарплат, а также для объединения ресурсов и укрепления материально-технической базы была проведена модернизация социальной сферы: 770 юрлиц преобразовали в 92 образовательных комплекса, а ЦРБ объединили в шесть комплексов.

Ранее губернатор во время отчета перед депутатами в облдуме подчеркивал, что областное правительство продолжит работу по борьбе с низкими зарплатами и по созданию нормальных условий труда.

Алла Чижова