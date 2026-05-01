«Все хоккейные трансляции из Ярославля сделаны ЯПервым»

В 2026 году исполняется 25 лет ярославскому областному телеканалу «ЯПервый», который был основан в 2001 году как телеканал НТМ. За это время он пережил смены концепций, собственника, ребрендинги. Последний из них состоялся год назад. Что изменилось с тех пор, как региональное телевидение конкурирует с интернетом и как планирует развиваться — об этом «Ъ-Ярославль» рассказала Мария Николаева, директор холдинга «Верхняя Волга медиа» — главный редактор телеканала «ЯПервый».

Фото: Верхняя Волга медиа Мария Николаева

— Год назад телеканал «Первый Ярославский» был переименован в «ЯПервый». Тогда вы говорили, что «хотите быть первыми». Что изменилось в работе канала за прошедший год?

— Многое. Остановлюсь на том, что видно сразу, не погружаясь во внутренние процессы. Хотя для меня, как для руководителя, именно они являются наиболее трудозатратными, требуют максимальной концентрации.

У нас появилась новая передвижная телевизионная станция. И здесь огромное спасибо нашему губернатору, который откликнулся на наш запрос, и нам выделили необходимые средства. С 2014 года из-за санкций в России вообще не собирали ПТС такого уровня, а мы смогли. Запустили в эксплуатацию, начали работать, что, безусловно, повысило качество наших телетрансляций, в первую очередь — хоккейных. Наш телеканал всегда был известен трансляциями, мы сохранили эти традиции и приумножили новой техникой.

Мы обновили студию, сделали ее современной, добавили мультимедийную поддержку. С помощью визуального ряда делаем доступнее то, о чем речь в эфире. Но уже чувствуем, что ее перерастаем! Поэтому уже думаем на перспективу.

Мы запустили новые проекты на телевидении — публицистические, специальные репортажи. Мы начали апгрейдить новости, изменили подачу новостей, которая стала более современной, живой, когда корреспондент становится больше похож на блогера, с той разницей, что мы несем ответственность за то, что говорим. То, как мы себя позиционируем, требует работы в режиме 24/7. И этому надо соответствовать. Теперь мы делаем новости в прямом эфире и по выходным, потому что и в выходные жизнь не останавливается.

Запустили новые проекты. «ЯЛечу» — про нашу медицину, которой можно, на самом деле, гордиться, «ЯМузыкант» — где одаренные дети состязались за право сыграть на большой сцене с губернаторским симфоническим оркестром. Это из последних.

Мы сняли фильм «Троица Мухина», про нашего знаменитого земляка Николая Мухина, художника мирового масштаба. Съемки прошли не только в России, но и в Сербии. Сейчас с этим фильмом мы вышли в финал международного конкурса журналистов.

Получили «ТЭФИ-Регион» за лучший репортаж, провели финал этого престижного конкурса в Ярославле. К нам начали возвращаться кадры, которые уехали в Москву и Санкт-Петербург. Я считаю, что это очень круто, потому что все, чему они научились на столичном телевидении, они привезли сюда. Этот опыт дает отличные результаты, и на это обращают внимание зрители.

— Телеканалу в этом году исполняется 25 лет — серьезный срок для регионального телевидения. Сохранились ли какие-то традиции, преемственность, или это уже совсем другой телеканал?

— Традиции, конечно же, остались. Это стремление быть лучшими, быть для людей и про людей. До сих пор на российских форумах вспоминают телеканал НТМ, который гремел в нулевых не только на региональном, но и на российском уровне. Остались и кадры, которые работали там. Конечно, телевидение — это очень динамичный процесс, который требует постоянного обновления, появления людей со свежими взглядами.

— Какова сейчас потенциальная аудитория телеканала, где его можно увидеть?

— «ЯПервый» входит в пакеты всех кабельных операторов Ярославской области как обязательный региональный канал, так называемая «21 кнопка». Мы вышли на спутниковое вещание, и владельцы «тарелок» Триколора могут увидеть наши передачи в любой точке России. У нас есть эфирное время на федеральном телеканале ОТР. Там нас тоже можно увидеть ежедневно.

Интернет-трансляция всего эфира дублируется на нашем сайте. Исключение — хоккей, так как права на интернет-показ у КХЛ выкуплены Яндексом. Мы присутствуем на всех интернет-площадках, во всех соцсетях. Моя позиция, что мы должны присутствовать во всех средах — там, где человеку удобно смотреть, пусть он там и смотрит.

— Не секрет, что значительные потоки рекламы с телевидения перетекли в интернет. Как обстоят дела с коммерческими доходами «ЯПервого»?

— Мы не ощущаем особого перетекания в интернет. Сильно хвастаться не буду, но мы растем везде по чуть-чуть с тех пор, как я здесь. Стараемся придумывать новые форматы взаимодействия с рекламодателем и сохранять те, которые были раньше. Есть партнеры, которые пришли на хоккей, а потом начали взаимодействовать и по другим проектам. К каждому рекламодателю ищем индивидуальный подход.

— Какие виды бизнеса сохраняют верность телевидению?

— Набор достаточно стандартный, в основном, это услуги. Медицинские, банковские, ритуальные, строительные. Продукты питания.

— Какое место телеканал занимает среди аналогичных медиа в России?

— Эти данные динамические, постоянно меняются. По данным MediaHills, мы входили в топ-3 среди телеканалов 21 кнопки. По смотрению новостей мы даже обходили «Москву-24». Среди аналогичных региональных телеканалов мы в числе первых в России, это наша гордость.

— Наверное, главный продукт, по которому канал знают и любят — это хоккей. И все же у зрителя есть выбор: смотреть на «ЯПервом» или КХЛ. Как вы боретесь за хоккейного зрителя?

— Все хоккейные трансляции из Ярославля, которые смотрят в России, сделаны «ЯПервым»! Руками наших сотрудников — операторов, режиссеров, инженеров. Плюс к этому мы предлагаем родных комментаторов, которые сами болеют, которые знают эту команду, которым не все равно. Это, я считаю, наш главный плюс. Именно поэтому многие ярославцы смотрят хоккей у нас. Мы даем эмоции! И, кстати, «ТЭФИ» мы получили именно за них. И это не только про хоккей. То же самое касается и футбольных трансляций, ведь мы показываем и футбол, матчи «Шинника».

— Телеканал является частью холдинга правительства области «Верхняя Волга медиа». В чем вы видите главные задачи СМИ, которые в него входят. Различаются ли они у телеканала, сайта, газеты?

— Сейчас довольно тревожное время. Наша общая задача — не сеять панику, а разъяснять, рассказывать, как есть, показывать события с разных сторон. Что же касается разных СМИ, то они работают в одной связке, вместе. Нет главного, нет второстепенного. Они взаимодействуют и дополняют друг друга. К нам в студию может прийти гость, а интервью с ним потом появится на страницах газеты «Северный край». Или журналисты из газеты отправятся с телеканалом на съемки. Интернет-издание «Яррег» может найти спикера, и телеканал возьмет его в эфир. «ЯПервый» может снять интересные кадры, а сайт нарежет их в соцсети.

Некоторое время назад была разобщенность, каждый работал самостоятельно, все еще и сидели в разных местах. Меня до сих пор удивляет: многие даже друг друга в лицо не знали! Сейчас мы все вместе, в Правительственном квартале, и все работаем в одной упряжке над общими задачами.

— Правительственные медиа работают «в одну сторону», или же вы даете и реакцию жителей на те или иные решения органов власти и возникающие проблемы?

— Конечно, мы реагируем. Специально отслеживаем острые темы. Сами разбираемся, почему у людей появились те или иные вопросы. Иногда, важно просто объяснить. Но простым, доступным языком. А иногда приходится разбираться, почему «телега не едет». В органах власти смотрят наши сюжеты, замечают проблемы и принимают решения. Для нас это самая крутая история, когда мы что-то подсветили и помогли решить ту или иную проблему. Не потому, что органы власти что-то не видят, а потому, что часто нужна и вторая точка зрения.

— Какие проекты планируются сейчас?

— В проработке проект про людей, про личности. Портреты наших современников, о которых мы зачастую знаем очень мало. Про людей дела, я и сама себя считаю человеком дела, оно у меня на первом месте. И мне интересно рассказывать про таких людей.

Мы планируем сделать презентацию фильма «Троица Мухина» в Сербии в ближайшее время. Уже начали делать новый формат вечерних новостей — ежедневные итоги дня. Планов много, ведь телевидение постоянно находится в движении, оно не может останавливаться никогда.

Беседовал Антон Голицын