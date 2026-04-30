Глава СК поручил ускорить расследование дела по факту нарушения прав ярославны

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела, возбужденного по факту непредоставления жительнице Ярославской области жилплощади. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жительница региона осталась без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. По закону ей положено благоустроенное жилье, с 2016 года девушка стоит в специализированной очереди. В 2025 году по факту непредоставления жилья областной СК возбудил уголовное дело.

В 2026 году суд вынес решение о предоставлении ярославне, имеющей на иждивении двух малолетних детей, жилья во внеочередном порядке. В настоящее время компетентные органы обжалуют это решение.

Бастрыкин потребовал ускорить расследование уголовного дела, а также доложить о предпринимаемых мерах для обеспечения жительницы региона жилым помещением.