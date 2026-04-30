Выбросы в атмосферу на Северной железной дороге снизились на 1,4% в I квартале

Северная железная дорога в январе—марте 2026 года снизила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение показателя связано с уменьшением использования угля и мазута в производственной деятельности, переходом на альтернативные виды топлива, а также применением мер ресурсосбережения.

Объем сброса недостаточно очищенных сточных вод за отчетный период сократился на 2%. Это связано с соблюдением технологических требований при эксплуатации объектов и использованием биопрепаратов для очистки.

За три месяца на вторичную переработку передано 14,6 тонн отходов, включая бумагу и пластик. В рамках корпоративной акции «Зеленая пятница» за I квартал было сэкономлено 14,8 тыс. кВт·ч электроэнергии, а также 6,7 тонн топлива, включая уголь, бензин, дизель и мазут.

На магистрали осуществляется мониторинг состояния окружающей среды и воздействия на нее инфраструктуры. В январе—марте специалисты экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды провели более 1,5 тыс. исследований атмосферного воздуха, сточных и питьевых вод, почв, а также измерений уровней шума и вибрации.