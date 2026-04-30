ЛУКОЙЛ увеличил чистую прибыль по РСБУ за первый квартал почти в четыре раза

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) по РСБУ за первый квартал 2026 года увеличилась в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель вырос с 16,32 млрд руб. до 61,79 млрд руб. Это следует из отчетности компании.

Выручка ЛУКОЙЛа снизилась до 523,07 млрд руб. Валовая прибыль выросла до 124,8 млрд руб., что более чем вдвое превышает показатель в прошлом году. Прибыль до налогообложения выросла до 87,7 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась с 13,24 млрд руб. до 77,11 млрд руб.

За 2025 год чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ составила 92,5 млрд руб. Это в 8,6 раза ниже, чем годом ранее. Такую динамику в компании объяснили падением цен на углеводороды, укреплением рубля и сокращением добычи внутри страны.

В октябре США ввели санкции против ЛУКОЙЛа, после чего российская компания решила продать зарубежные активы. ЛУКОЙЛ заключил предварительное соглашение о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle. При этом российская компания объявила о продолжении переговоров с другими потенциальными покупателями. Накануне Минфин США продлил до 30 мая срок действия лицензии на переговоры о продаже зарубежных активов российской нефтекомпании.