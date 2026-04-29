США продлили срок продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа до конца мая

Минфин США продлил до 30 мая срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH). Это следует из документа Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

Изначально лицензия была выдана в октябре 2025 года, затем ее несколько раз продлевали. Документ позволяет вести переговоры о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH.

В октябре США ввели санкции против ЛУКОЙЛа, после чего российская компания решила продать зарубежные активы. ЛУКОЙЛ достиг предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle. При этом российская компания объявила о продолжении переговоров с другими потенциальными покупателями. Разрешение на сделку должен дать Минфин США.

