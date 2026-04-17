ЛУКОЙЛ отчитался о сокращении добычи на 2,2%

В 2025 году чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH), по РСБУ составила 92,5 млрд руб., указано в отчете эмитента. Это 8,6 раза ниже, чем годом ранее. Рентабельность по EBITDA составила 24% (в 2024 году — 31%). Свободный денежный поток компания снизила на 36,5%, до 639,973 млрд.

Динамика обусловлена падением цен на углеводороды, укреплением рубля и сокращением добычи внутри страны, объяснили в компании. На итоговой прибыли отразилось снижение показателя EBITDA, а также разовые неденежные факторы — списание активов на 204 млрд руб. из-за ухудшения макроэкономического прогноза и призание убытка по курсовым разницам убыток в размере 103 млрд руб.

Капитальные затраты снизились незначительно (на 0,7%), составив 774,6 млрд руб. Сократилась долговая нагрузка — чистый долг упал более чем в четыре раза: с 1 трлн до 225,8 млрд руб.

Показатели добычи углеводородов в РФ снизились на 2,2%, составив 1,8 млн барр. н.э. Основным фактором спада стали ограничения по сделке ОПЕК+. По итогам года добыча нефти и конденсата составила 74,9 млн тонн, газа — 17,4 млрд куб. м. Сектор переработки показал рост: объем нефтепереработки на российских заводах увеличился до 41,7 млн тонн (против 40,8 млн тонн в 2024-м), что связано с завершением ремонтов, проведенных в 2024-м. Выпуск нефтехимии зафиксирован на уровне 0,8 млн тонн.

По МСФО чистый убыток ЛУКОЙЛа составил в 2025 году 1,06 трлн руб. против 851,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Компания списала зарубежные активы на 1,67 трлн руб. из-за потери контроля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убытки не знают границ».