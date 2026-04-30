В ДТП погиб ярославский гиревик

Ярославский спортсмен-гиревик Виталий Арсентьев погиб в ДТП. Об этом сообщили в региональной федерации гиревого спорта.

«Сегодня не стало нашего друга, одного из сильнейших гиревиков Ярославской области Виталия Арсентьева. У Витали осталась супруга и ребенок. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким»,— говорится в сообщении федерации от 29 апреля.

Виталий Арсентьев представлял Ярославскую область и Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны на многих соревнованиях, в том числе международного уровня. В 2024 году получил почетную грамоту губернатора Ярославской области за вклад в развитие спорта в регионе. Последние победы одержал на чемпионате ЦФО по гиревому спорту, прошедшем в Смоленске 13 – 16 апреля.

Накануне в УМВД по Ярославской области сообщили, что 29 апреля в 4:52 на трассе М-8 в Ростовском округе погиб 25-летний водитель легкового автомобиля после столкновения с грузовиком.

Алла Чижова