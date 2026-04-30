Ярославское УФАС признало незаконной звуковую рекламу вина в Костроме

Ярославское межрегиональное УФАС России признало ненадлежащей звуковую рекламу магазина «Сыр-Вино» в Костроме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольный орган поступили обращение гражданина и материалы из костромского «Центра наружной рекламы». В обоих случаях было указано на звуковую рекламу, которая привлекала внимание к магазину. Согласно открытым данным, сам магазин находится на проспекте Мира, в центре Костромы.

По мнению УФАС, магазин нарушил несколько требований закона о рекламе. Так, реклама транслировалась с помощью уличного динамика, смонтированного на внешней стене здания, что запрещено. Вторым нарушением стала реклама вина вне стационарного торгового объекта и без предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя.

Ситуация была дополнительно рассмотрена на заседании Экспертного совета по рекламе при УФАС России.

«Члены совета единогласно подтвердили: распространенный аудиоролик является рекламой и содержит признаки нарушения законодательства об алкогольной продукции»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

К моменту вынесения решения распространение рекламы прекратилось. Материалы дела переданы для возбуждения административного дела о нарушении закона о рекламе. Юрлицу грозит штраф до 100 тыс. руб.

Алла Чижова