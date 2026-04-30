Игорь Щеголев отметил вклад «Русской механики» в развитие промышленности региона

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев в рамках рабочего визита в регион посетил рыбинский завод «Русская механика» и отметил его вклад в развитие промышленности Ярославской области и укрепление технологического суверенитета страны. Вместе с господином Щеголевым завод посетил губернатор Михаил Евраев, рассказали в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

АО «Русская механика» — производитель снегоходов и квадроциклов. В год предприятие выпускает около 10 тыс. единиц техники: снегоходы моделей «Буран», «Тайга Варяг», «Тайга Патруль» и другие, а также снегоболотоходы (квадроциклы) серии РМ.

Компания поставляет технику для государственных и корпоративных заказчиков, а также сотрудничает с 120 дилерами в 60 регионах России. Доля на рынке снегоходов, как отметил губернатор, держится на уровне 50%. Производитель намерен увеличить количество выпускаемых единиц за счет новых моделей.

«Компания активно занимается импортозамещением, модернизацией оборудования и расширением инфраструктуры. Кроме того, большое внимание уделяет кадрам: работает система целевого обучения, практики и стажировки для студентов, а также программы для молодых специалистов и укрепления здоровья сотрудников»,— рассказал Михаил Евраев.

Сейчас на заводе работают 700 человек. Производитель сотрудничает с вузами страны, инжиниринговыми центрами и российскими поставщиками для повышения качества продукции и ее конкурентоспособности. В числе задач на ближайшие годы — автоматизация и роботизация производственных процессов, а также внедрение искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов.

После осмотра производства делегация посетила музей адмирала Ушакова, где представлены подлинные артефакты XVIII века, включая униформу, оружие и навигационные приборы. Музей в год посещает около 10 тыс. человек.

«Бережно сохраняем в регионе память о великом адмирале. В прошлом году открыли его бюст у речного вокзала в Ярославле. Большую работу ведем в селе Хопылево, где был крещен Федор Ушаков: восстановлены церковь Александра Невского и храм Богоявления на Острову, улучшена транспортная доступность, выполнена газификация, построены инженерные сети, модернизирована электроподстанция. Ежегодно проводим здесь фестиваль. В планах — установка дополнительного дебаркадера для приема круизных теплоходов и обустройство дороги в деревню Бурнаково — место рождения адмирала»,— рассказал Михаил Евраев.

Алла Чижова