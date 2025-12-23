В Саратове обещают сделать крышу театра оперы и балета.

На ремонт кровли Театра оперы и балета выделяют 1,3 млн руб. Соответствующее решение обсуждалось в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

13 декабря 2025 г. в Саратове наблюдался штормовой ветер, в результате которого была сорвана крыша с законсервированного театра оперы и балета. Необходимо восстановить 700 квадратных метров. На эти цели направят 1,3 млн руб. Работы планируется провести и расплатиться по ним в начале 2026 года.

Напомним, что реконструкция театра приостановлена, проектную документацию необходимо корректировать, что также планируется сделать только в следующем году.

На заседании комитета депутат Владимир Есипов (КПРФ) высказал предложение, что проще построить новый театр, чем заниматься старым, от которого, по его словам, уже мало что осталось. А жить без культуры люди не могут.

Татьяна Смирнова