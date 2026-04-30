Из-за паводков в Дагестане погибло более тысячи голов рогатого скота

За время паводков в Дагестане этой весной погибло более 1 тыс. голов малого и крупного рогатого скота, сообщил глава республики Сергей Меликов. Сотрудники МЧС, профильных служб и волонтеры продолжают санитарную обработку территорий, домов и соцобъектов, рассказал он.

«Хотел бы в этом отношении поблагодарить Роспотребнадзор и особенно министерство сельского хозяйства за оперативно принятые меры, благодаря которым эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем»,— сказал господин Меликов на совещании с правкомиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (цитата по ТАСС).

По словам Сергея Меликова, из-за паводков повреждено около 8 тыс. домов. «Среди домов, которые подлежат ремонту, к сожалению, есть и полностью разрушенные дома»,— добавил он. Власти проводят оценку ущерба, чтобы выплатить компенсации жителям.

Паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в начале апреля, прорвало плотину Геджухского водохранилища. Ситуация начала стабилизироваться в середине месяца, но в нескольких районах республики произошли оползни.