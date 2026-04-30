ЦБ рекомендовал отсрочки по кредитам для пострадавшего от паводков бизнеса

Банк России рекомендовал реструктурировать долги предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от паводков. До 31 декабря 2026 года такие предприятия вправе обратиться к кредитору для получения отсрочки по кредитным договорам и договорам займа.

«Если нет оснований, чтобы предоставить льготный период по закону, регулятор рекомендует банкам и некредитным финансовым организациям рассматривать заявления об изменении условий договора и предоставлять отсрочку по собственным программам реструктуризации»,— указано в сообщении на сайте Центробанка. В период отсрочки при этом не могут начисляться штрафы и пени, отметил регулятор.

Кредиторам Центробанк рекомендовал оперативно направлять уточненную информацию о платежах заемщикам — субъектам малого и среднего предпринимательства. При этом такая реструктуризация не должна ухудшать их кредитную историю, указали в Банке России.

Наиболее сильные паводки этой весной произошли в Дагестане. В республике погибли шесть человек, на 29 апреля от пострадавших приняли 241,4 тыс. заявлений. В МЧС сообщили, что на данный момент в регионе не осталось подтопленных жилых домов и приусадебных участков, энерго- и газоснабжение полностью восстановлены. К 28 апреля пострадавшим от паводка в Дагестане выплатили 345 млн руб. В республике приняли закон, согласно которому пострадавшим от наводнений выдадут землю бесплатно и без торгов.