В Туапсинском районе Кубани ограничили использование сырой воды

Ограничение на использование сырой воды ввели в Туапсинском районе из-за объявления режима ЧС регионального уровня.

Об ограничениях по воде сообщил Минздрав Краснодарского края, передает «Интерфакс». Согласно цитируемому сообщению, меры приняты «в целях безопасности», на какой срок они введены, не уточняется.

В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Его потушили сегодня. Это было третье возгорание на территории объекта с середины апреля. В городе введен режим ЧС регионального уровня. Власти называют ситуацию в Туапсе сложной.