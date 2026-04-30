Новак назвал сложной ситуацию в Туапсе после пожара на НПЗ

Ущерб и сроки восстановления нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) определят специалисты, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он назвал ситуацию в городе «сложной».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Необходимо после окончания тушения будет специалистам оценить ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления. Поэтому я вам сейчас точно не могу ответить (по срокам восстановления.— "Ъ")»,— сказал господин Новак в кулуарах Кавказского инвестфорума (цитата по «Интерфаксу»).

На НПЗ в Туапсе сегодня спустя двое суток потушили пожар, начавшийся после атак БПЛА на морской терминал. Это было третье возгорание на территории объекта с середины апреля. После первых двух пожаров в Туапсе прошел «нефтяной» дождь, топливо из резервуаров попало в реку и в море. В городе введен режим ЧС регионального уровня. По данным властей, к 30 апреля было вывезено более 12,6 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Фотогалерея

«Ситуация непростая, но контролируемая»

Сегодня, 28 апреля, порт Туапсе подвергся очередному удару дронов, который стал третьим с середины апреля

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

В результате на Туапсинском НПЗ вспыхнул пожар

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

Власти приступили к эвакуации жителей, проживающих в расположенных поблизости домах

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

В городе начались перебои с водой из-за повреждения системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территории горящего НПЗ

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

На место ЧП прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

«Пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях – это настоящий героизм. Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также – всех, кто приводит в порядок улицы города. Ситуация непростая, но контролируемая»,— заявил глава региона

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе тушат 164 человека, привлечено 46 единиц техники

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову выехать на место пожара в Туапсе

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

Специалисты Роспотребнадзора продолжают регулярный мониторинг качества воздуха на фоне пожара, сопровождающегося выбросами продуктов горения в атмосферу. В связи с этим жителям ряда районов рекомендуют носить респираторы на улице

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

В прошлый раз атака на нефтеперерабатывающий завод привела к утечке нефтепродуктов в акваторию Черного моря

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

По оценке руководителя постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколога Евгения Витишко, последствия аварии будут долгосрочными и затронут сразу несколько компонентов окружающей среды

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

