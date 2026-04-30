Новак назвал сложной ситуацию в Туапсе после пожара на НПЗ

Ущерб и сроки восстановления нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) определят специалисты, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он назвал ситуацию в городе «сложной».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Необходимо после окончания тушения будет специалистам оценить ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления. Поэтому я вам сейчас точно не могу ответить (по срокам восстановления.— "Ъ")»,— сказал господин Новак в кулуарах Кавказского инвестфорума (цитата по «Интерфаксу»).

На НПЗ в Туапсе сегодня спустя двое суток потушили пожар, начавшийся после атак БПЛА на морской терминал. Это было третье возгорание на территории объекта с середины апреля. После первых двух пожаров в Туапсе прошел «нефтяной» дождь, топливо из резервуаров попало в реку и в море. В городе введен режим ЧС регионального уровня. По данным властей, к 30 апреля было вывезено более 12,6 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.