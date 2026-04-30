Суд отказал ярославцу в замене военной службы на альтернативную

Дзержинский районный суд Ярославля отказал в удовлетворении административного иска местного жителя, который требовал признать незаконным решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу (АГС). Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Ярославец был поставлен на воинский учет в 2019 году. С 2020 по 2023 год у него была отсрочка из-за обучения. С 2024 года истец уклонялся от медосвидетельствования, в связи с чем находился в розыске. В 2022 году он подавал заявление о замене военной службы на АГС, поясняя это стойкими убеждениями о невозможности прохождения военной службы. В этом ему было отказано.

«В судебном заседании истец поддержал свои доводы, ссылаясь на то, что в его семье насилие недопустимо, он не согласен брать в руки оружие, воспринимает армию крайне враждебно. Он также утверждал, что в случае призыва на военную службу у него могут возникнуть глубокие морально-психологические страдания и переживания, а его взгляды можно охарактеризовать как пацифистские»,— привели в суде позицию жителя города.

Суд посчитал, что обоснование ярославца не содержит объективных сведений о формировании у него убеждений, противоречащих несению военной службы. Суд также подчеркнул, что право на замену не является ничем не обусловленным правом выбора.

«Само по себе отрицательное представление гражданина о военной службе и его нежелание проходить ее не дают права на замену»,— указали в суде.

Решение суда в силу не вступило.

Алла Чижова