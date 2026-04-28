Песков переадресовал вопрос о численности «Африканского корпуса» в Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил обратиться в Минобороны за информацией о численности российского «Африканского корпуса». Так он ответил на вопрос журналистов о том, считает ли Кремль, что численность корпуса достаточна для удержания ситуации под контролем.

«Мы же считаем, что важно, чтобы как можно скорее в стране все вернулось в мирное, стабильное русло»,— добавил Дмитрий Песков на брифинге.

Сегодня замглавы МИД России Георгий Борисенко говорил, что после столкновения с повстанцами в Мали среди военнослужащих «Африканского корпуса» есть погибшие.

25 апреля боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM; связан с «Аль-Каидой», которая признана в РФ террористической и запрещена) и бойцы повстанческой группировки туарегов FLA атаковали военные и правительственные объекты в Мали. Министр обороны Мали Садио Камара погиб во время атаки.

«Африканский корпус», входящий в структуру Минобороны России, был сформирован в конце 2023 года для обеспечения безопасности российских военнослужащих и экономических интересов в странах Африки. Около двух лет назад корпус начал работу в Буркина-Фасо и Нигере, а в 2025 году — в Мали.