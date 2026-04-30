Группа Pizza станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

Одним из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге станет группа Pizza, сообщили в пресс-службе мероприятия. Она выступит на сцене «Мотив» на Плотинке.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Группа Pizza была создана в 2010 году. Ее основателем и бессменным лидером является певец, автор стихов и музыки Сергей Приказчиков. С 2012 по 2022 год группа выпустила пять альбомов. Среди ее наиболее известных треков — песни «Пятница», «Оружие», «Фары», «Лифт», «Романс», «Улыбка». «Pizza — это музыка, которая умеет отвлечь от плохих новостей и действует почти как успокоительное. Их песни знают и любят миллионы слушателей»,— отметили организаторы фестиваля.

«Уральская ночь музыки-2026» состоится 19 июня. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — группы «Чайф», «Сова», «Ягода» и «СмешBand». Всего на участие в мероприятие поступило более 2,5 тыс. заявок от исполнителей из 78 регионов России и еще 15 иностранных государств.

Напомним, 22 апреля в возрасте 66 лет умер Евгений Горенбург — основатель и директор Ural Music Night и других крупных фестивалей Екатеринбурга. Организаторы фестивалей пообещали, что, несмотря на «потерю своего сердца», его дело будет продолжено и все фестивали этим летом состоятся.

Ирина Пичурина