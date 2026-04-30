С прилегающей к НПЗ в Туапсе территории сняли оцепление

В Туапсе сняли оцепление с территории, которая прилегает к горевшему НПЗ. Планируется, что сегодня эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко.

Сегодня на НПЗ в Туапсе спустя двое суток потушили пожар, который возник после атак БПЛА на морской терминал. Это было третье возгорание на территории объекта с середины апреля. После первых двух пожаров в Туапсе прошел «нефтяной» дождь, топливо из резервуаров попало в реку и в море.

После третьего пожара, возникшего 28 апреля, с улиц, расположенных рядом с НПЗ, проводилась эвакуация людей. Другим местным жителям рекомендовали не выходить из дома, использовать на улице маски, промывать нос, глаза и горло. В Туапсе введен режим ЧС регионального уровня. По данным оперштаба Краснодарского края, к 30 апреля из города вывезли более 12,6 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.