Губернатор предложил возродить в Вологодской области стахановское движение

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает нужным возродить стахановское движение в регионе. О своей инициативе он сообщил на вчерашней церемонии вручения нагрудных знаков к почетному званию «Человек труда Вологодской области».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Было предложено возродить стахановское движение, используя лучшие советские наработки и современные корпоративные KPI. Особое внимание стоит уделить состязательности, которая стимулирует новые достижения и вдохновляет молодежь»,— приводит слова господина Филимонова его пресс-служба.

Звание «Человек труда Вологодской области» учреждено губернатором в 2024 году. В 2026 году его обладателями стали 30 человек. Им положены нагрудный знак, удостоверение и выплата 50 тыс. руб.

Стахановское движение — массовое движение в СССР, получило название в честь забойщика шахты Алексея Стаханова. Движение объединяло рабочих, многократно превышавших установленные нормы производства. Советское государство институционализировало стахановское движение, вовлекало в него множество людей и трансформировало отдельные успехи в общий престиж рабочих профессий.

О зарождении движения — в материале «Ъ» «Дали стране угля».

Фотогалерея

История стахановского движения

3 млрд руб. потратил СССР в конце 1920-х — начале 1930-х годов на переоснащение старых и создание новых производств. Однако отдача от этих колоссальных вложений не оправдывала ожиданий советского руководства. Дело было не только в дефиците квалифицированных специалистов, но и в низкой производительности труда на предприятиях

Фото: А. Богоров / Фотоархив журнала «Огонек»

4 мая 1935 года Сталин изложил очередную установку партии: «Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших совхозах и колхозах, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое, вчетверо больше, чем она имеет теперь»

Фото: Е. Оцуп / Фотоархив журнала «Огонек»

Если раньше экономический рост обеспечивался за счет многотысячных толп крестьян, готовых, спасаясь от голодной смерти, работать за гроши, то теперь рост производства увеличивался за счет технологических новшеств

Фото: Исаак Тункель / Фотоархив журнала «Огонек»

Численность рабочих увеличивалась в основном за счет крестьян, которые, подобно пастуху Стаханову, бежали из разоренных деревень на стройки и заводы. Квалификация таких рабочих была крайне низкой, и необходимо было каким-то образом научить новоиспеченных пролетариев пользоваться техникой. Для этого и придумали движение рекордсменов

Фото: Семен Фридлянд / Фотоархив журнала «Огонек»

Отечественные заводы начали выпускать новое оборудование, однако людей, умеющих на нем работать, катастрофически не хватало

Фото: Галина Санько / Фотоархив журнала «Огонек»

В конце 1935 — начале 1936 года внимание советских граждан было приковано к стахановцам. Газета «Известия» регулярно публиковала отчеты о конгрессах стахановцев и об их встречах со Сталиным. Заводам и стройкам первых пятилеток были нужны квалифицированные рабочие. Государство спешно обучало бывших крестьян управляться с гаечными ключами и отбойными молотками. А учить, как известно, лучше на примерах. Неудивительно, что быстро появился образцовый герой, за которым пошли миллионы. На роль героя был назначен донецкий шахтер Алексей Стаханов (в центре). Однако 5 ноября 1977 года страна не узнала о смерти Стаханова — ведь последние годы спившегося основателя стахановского движения старались держать подальше от общественной жизни &lt;br>На фото: советский шахтер Алексей Стаханов (в центре)

На фото: советский шахтер Алексей Стаханов (в центре)

Фото: Елеазар Лангман / Фотоархив журнала «Огонек»

«Стаханов перекрыл существующую техническую норму, кажется, раз в десять или даже больше. Объявить это достижение новой технической нормой для всех работающих на отбойном молотке было бы неразумно. Очевидно, что придется дать норму, проходящую где-либо посередине между существующей технической нормой и нормой, осуществленной товарищем Стахановым»,— говорил Иосиф Сталин &lt;br>На фото: птичница колхоза «Новый путь» Ф.Савельева

Фото: Михаил Савин / Фотоархив журнала «Огонек»

«Перед нами стоит вопрос огромной важности. Стахановское движение. Что это такое? Что произошло? Вот до сих пор мы корпели, возились с организацией угледобычи и никак не могли дать на отбойный молоток больше 6-7 тонн. И вот в один прекрасный день товарищ Стаханов, герой нашей страны теперь, ахнул 102 тонны на отбойный молоток»,— восхищался стахановцами нарком Серго Орджоникидзе &lt;br>На фото: Владимир Панчук — молодой комбайнер колхоза им. Ильича Ленинградского района Краснодарского края

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

Советская пропаганда с первых дней развертывания, как тогда говорилось, стахановского движения не уставала подчеркивать, что быть передовиком не только почетно, но и очень выгодно &lt;br>На фото: Крым. Лучшая сборщица зуйского совхоза-завода «Красная роза» Р.Дударь

Фото: К. Матвеенко / Фотоархив журнала «Огонек»

Передовикам вручали грамоты, а также ценные подарки. В частности, за досрочное восстановление Уфимской электростанции восьми рабочим присвоили звание Героя труда, а также выдали по полтора пуда муки, по комплекту нательного белья и по одной паре ботинок

Фото: В. Сваричевский / Фотоархив журнала «Огонек»

Подобный подход не добавлял популярности Стаханову и стахановцам у основной массы трудящихся, которые из-за их ударного труда впредь должны были работать гораздо больше и лучше

Фото: С. Розенфельд / Фотоархив журнала «Огонек»

Тем не менее, рекорд Стаханова послужил поводом для создания массового движения рекордсменов. Лозунг того времени — «Кадры решают все!» — означал начало кампании по освоению рабочими новой техники

Фото: Исаак Туннель / Фотоархив журнала «Огонек»

Зарплата стахановцев впечатляла не меньше, чем их рекорды. Так, например, шахтер-забойщик в месяц зарабатывал около 400 рублей, в то время как забойщик-стахановец получал более 1600 рублей. При этом зарплата низкооплачиваемого рабочего составляла 100 рублей. Более чем десятикратная разница в оплате труда между привилегированными и обычными рабочими была беспрецедентной

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Перевыполняющих норму передовиков буквально заваливали премиями и подарками. При этом газеты восторженно перечисляли потребительские товары, которые получали передовики производства. Стахановцы любили рассказывать корреспондентам про то, какими прекрасными вещами их премировали. «Получила в премию кровать, патефон и другие необходимые культурные предметы,— рассказывала корреспонденту колхозница-стахановка.— Все, что на мне надето, я получила в премию за хорошую работу в колхозе. Помимо платья и обуви я получила швейную машину»

Фото: В. Максимов / Фотоархив журнала «Огонек»

Награды же назначались не только для того, чтобы сделать стахановцев богаче, но и чтобы они стали цивилизованнее. Патефоны, швейные машины, охотничьи ружья, велосипеды и сочинения классиков марксизма-ленинизма должны были сделать быт ударников «культурным»

Фото: С. Гендельман / Фотоархив журнала «Огонек»

При этом считалось, что получать высокую зарплату за эффективную работу можно только в СССР, поскольку у капиталистов рост производительности труда ведет лишь к увольнению рабочих и обогащению хозяев

Фото: Михаил Савин / Фотоархив журнала «Огонек»

Впрочем, стахановские зарплаты вскоре понизили, а их рекорды дали возможность пересмотреть действующие технические нормы и заменить их на более высокие

Фото: Семен Фридлянд, Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонек»

Стахановские бригады организовывались везде, где только возможно. По-стахановски варили сталь, водили поезда, выращивали телят, солили огурцы и убирали хлопок. Газеты восторженно рассказывали о комсомольце, который, чтобы установить новый производственный рекорд, сбежал из больницы, где ему должны были вырезать аппендицит

Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонек»

В результате во второй пятилетке (1933-1937 годы) темпы роста производительности труда выросли с 41% до 82%

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1940 году, советское руководство приняло решение судить нарушителей трудовой дисциплины, включая опоздавших на работу более чем на 20 минут

Фото: Александр Узлян / Фотоархив журнала «Огонек»

Указом вводилась и уголовная ответственность за самовольный уход или прогулы

Фото: Яков Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонек»

Чтобы ни у кого не осталось сомнений в серьезности намерений руководства страны, на следующем пленуме Верховного суда 23 июля 1940 года появилось дополнительное разъяснение: в случае повторного нарушения дисциплины срок исправительно-трудовых работ, данный за первый проступок, превращается в срок заключения. Кроме того, как сообщали газеты, совместным приказом Наркомата юстиции СССР и Прокуратуры СССР опоздания на работу и с обеда более чем на 20 минут или уход с работы раньше на то же время приравняли к прогулам

Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонек»

Наказания за прогулы смягчили только в 1951 году, когда совершивших проступок работников разрешили наказывать руководителям предприятий. А чтобы попасть под суд, виновный должен был совершить два прогула за три месяца. Однако наказание за самовольный уход с завода или из учреждения оставалось в силе до 1956 года, когда действие указа от 26 июня 1940 года было отменено

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонек»

Указ президиума Верховного совета СССР от 6 сентября 1967 года в части льгот практически приравнял Героев Соцтруда к Героям Советского Союза и лицам, награжденным Орденами Славы трех степеней. Герои Соцтруда получили право на персональную пенсию союзного значения (не выше 250 руб. в месяц), первоочередное обеспечение жилплощадью, которая затем оплачивалась в размере 50% квартплаты, скидку в 50% на налог с владельцев строений и земельный налог

Фото: В. Кузнецов / Фотоархив журнала «Огонек»

В подобной ситуации все крестьяне рвались в города. Председатели колхозов шли на любые нарушения, лишь бы получить хотя бы одну дополнительную пару рабочих рук. А потому не отпускали из колхозов даже больных стариков. &lt;br>На фото: корреспондент ведет репортаж со строительства жилого дома

Фото: Олег Кнорринг / Фотоархив журнала «Огонек»

