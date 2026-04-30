Губернатор предложил возродить в Вологодской области стахановское движение

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает нужным возродить стахановское движение в регионе. О своей инициативе он сообщил на вчерашней церемонии вручения нагрудных знаков к почетному званию «Человек труда Вологодской области».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Было предложено возродить стахановское движение, используя лучшие советские наработки и современные корпоративные KPI. Особое внимание стоит уделить состязательности, которая стимулирует новые достижения и вдохновляет молодежь»,— приводит слова господина Филимонова его пресс-служба.

Звание «Человек труда Вологодской области» учреждено губернатором в 2024 году. В 2026 году его обладателями стали 30 человек. Им положены нагрудный знак, удостоверение и выплата 50 тыс. руб.

Стахановское движение — массовое движение в СССР, получило название в честь забойщика шахты Алексея Стаханова. Движение объединяло рабочих, многократно превышавших установленные нормы производства. Советское государство институционализировало стахановское движение, вовлекало в него множество людей и трансформировало отдельные успехи в общий престиж рабочих профессий.

