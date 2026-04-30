Михаил Евраев обсудил с Игорем Щеголевым поддержку ответственного бизнеса

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев положительно оценил региональный закон об ответственном ведении бизнеса. Свою оценку он дал в ходе совещания по развитию системы поддержки предпринимателей, которое прошло во время визита полпреда в Ярославль.

Фото: Правительство Ярославской области

Закон был разработан при поддержке полпредства президента в ЦФО. В регионе создается реестр представителей ответственного бизнеса, оценка осуществляется на основе ЭКГ-рейтинга (экология — кадры — государство). Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

«ЭКГ-рейтинг оценивает бизнес по трем направлениям: экологическая политика, кадровая политика (уровень зарплат, соцпакет) и взаимодействие с государством (налоговая дисциплина, отсутствие судебных споров). По сути, чем честнее и стабильнее работает компания, тем выше ее уровень»,— сообщил губернатор.

Попавшие в рейтинг компании могут претендовать на различные меры государственной поддержки. Это льготные займы, ускоренное подключение к инженерным сетям, а также помощь с подбором кадров через службу занятости. Сейчас в региональном реестре насчитывается более 530 социально ответственных компаний.

Рейтинг формируется автоматически на основе 47 показателей с использованием открытых данных федеральных ведомств. Такой подход исключает человеческий фактор, отметил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.

«Чтобы войти в реестр ответственного бизнеса региона, компания должна соответствовать критериям: работать легально на территории области, не иметь налоговых задолженностей, процедур банкротства и получить уровень ЭКГ-рейтинга не ниже «АА» (91 балл и выше)»,— сказал Денис Хохряков.

В дальнейшем в реестре планируется учитывать и рейтинг деловой репутации компаний — количество и качество исполненных контрактов.

Антон Голицын