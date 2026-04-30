В Нидерландах могут отменить результаты 133 футбольных матчей

Результаты по меньшей мере 133 матчей чемпионата Нидерландов по футболу могут быть аннулированы из-за ошибки в регистрации игроков. Об этом сообщает ESPN.

Некоторые футболисты получили гражданство Индонезии, Суринама и КабоВерде, чтобы выступать за сборные этих стран. Согласно нидерландскому законодательству спортсмены должны были оформить разрешение на работу, так как лишались гражданства европейской страны. Однако необходимые документы футболисты так и не получили.

Отмечается, что первым на проблему обратил внимание клуб «НАК Бреда». Команда потребовала переигровки матча с «Гоу Эхед Иглс (0:6) из-за участия в нем защитника Деана Джеймса, у которого есть гражданство Индонезии. Королевский футбольный союз Нидерландов отклонил требование, клуб оспорил это решение в суде. Также сообщается, что с иском обратились «Аякс», «Фейеноорд», «Телстар», «Волендам», «Хераклес». Вердикт будет объявлен 4 мая.

