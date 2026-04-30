Горизбирком Петербурга отказал в проведении референдума для отмены программы КРТ

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума по отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Инициативу противников программы сноса «хрущевок» 1957–1970-х годов постройки рассмотрели на заседании Горизбиркома 30 апреля.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ГИК нашел ошибки в оформлении документов. Так, заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа заявил, что необходимо было не только указать число присутствующих на встрече, но и перечислить их поименно.

«Каких-либо оснований полагать, что эти листы заполнены на собрании и что подписи принадлежат членам инициативной группы невозможно»,— отметил господин Зацепа.

Еще одним недочетом, по его мнению, стало отсутствие в подписных листах формулировки вопроса референдума.

«Непонятно, под чем подписывались граждане»,— заявил член ГИКа.

Кроме того, Горизбирком посчитал ошибкой различия в формулировках в проекте ходатайства и в протоколе, а также нашел недочеты в заполненных подписных листах.

«Если бы моей целью было добиться непременного отказа в регистрации, я бы, наверное, лучше не придумал. Такой способ оформления документов заставляет нас предположить, что инициативная группа не преследовала цели, чтобы мы вопрос передали в Заксобрание, чтобы началась кампания референдума»,— завершил выступление Олег Зацепа.

Высказаться по теме попытались участники инициативной группы Ярослав Костров и Татьяна Атанасова, присутствовавшие на заседании.

«Вам никогда не дадут слово, потому что регламентом это не предусмотрено»,— заявил Олег Зацепа.

Член Горизбиркома Павел Шапчиц («Яблоко») заметил, что в законе не прописаны конкретные требования к протоколу и ходатайству, и заявил, что оснований для отказа нет. Его коллеги с ним не согласились.

За отказ проголосовали 12 членов избиркома, против — 1.

Собрание инициативной группы петербуржцы провели 18 апреля. На встрече в кинотеатре отеля «Москва» собрались 470 человек.

Надежда Ярмула