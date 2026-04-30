Полпред президента одобрил работу школы скрипичного мастерства в Ярославле

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев в рамках визита в регион посетил ярославскую школу скрипичного мастерства — единственное в России учебное заведение, где подростки учатся изготовлению музыкальных инструментов. Об этом сообщили в правительстве области.

«Школа скрипичного мастерства Андрея Шюдтца открылась на базе Ярославского градостроительного колледжа чуть больше года назад. Первыми учениками стали более 20 ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Под руководством мастера Андрея Шюдтца ребята создали скрипку "Ярослав Мудрый"»,— рассказал губернатор Михаил Евраев, который отметил востребованность школы.

Господин Щеголев высоко оценил работу школы и подчеркнул ее ценность для образования и приобщения к искусству молодежи.

Инициатива создания школы принадлежит арт-директору Международного музыкального «Коган-фестиваля» Елене Терешковой. Ремонт помещений и закупка оборудования прошли в 2024 году. Занятия в школе начались в январе 2025 года. Преподают в школе скрипичный мастер из итальянской Кремоны Андрей Шюдтц и прошедший там же стажировку Михаил Ларин. Программа включает освоение работы с деревом и создание собственной скрипки.

Алла Чижова