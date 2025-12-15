ПДД следуют со всеми интервалами

Правительство, выяснил “Ъ”, поручило Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить пакет изменений в ПДД. Водителей обяжут соблюдать требования электронных дорожных знаков и табло (например, об ограничении скорости) — такие указатели будут иметь приоритет перед стационарными знаками. В правилах могут также закрепить минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах — это необходимо для безопасного обгона. Также планируется разработать единые правила установления скоростных режимов на автотрассах.

Правительственная комиссия по безопасности движения, возглавляемая вице-премьером Маратом Хуснуллиным, утвердила перечень поручений, с текстом которых ознакомился “Ъ”. Представитель вице-премьера подтвердил подлинность документа.

Минтранс и МВД подготовят изменения в правила, которые обяжут водителей соблюдать указания электронных знаков и табло отображения информации (ТОИ). Сегодня на них чаще всего выводится требование соблюдать скоростной режим, который может меняться в зависимости от погоды (по решению владельца трассы).

Сейчас в ПДД нет прямой нормы, обязывающей водителей следовать инструкциям на ТОИ, поэтому камеры с такими знаками не синхронизированы, штрафов за нарушение значений табло не выносят.

В правилах запишут, что значение на ТОИ будет иметь приоритет перед стационарным знаком (например, если на табло во время дождя горит 60 км/ч, а на знаке, который стоит у обочины,— 90 км/ч). Изменения в ПДД ранее предлагал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко (см. “Ъ” от 22 октября). У госкомпании «Автодор» на дорожной сети размещено более 2,6 тыс. электронных знаков, в Москве — более 900.

В рамках другого поручения Минтранс разработает правила «определения и изменения оптимальных скоростных режимов, не допуская их необоснованного снижения».

Сейчас есть ряд обязательных к применению ГОСТов, где закреплены правила установки знаков (в том числе ограничивающих скорость).

Но единых принципов, на основании которых вводятся скоростные ограничения, нет — регионы (или владельцы дорог) принимают решение по своему усмотрению.

Разработать такой документ, по данным “Ъ”, предложила ГИБДД — на его основе можно будет провести инвентаризацию всех лимитов. Не исключено, что следующим этапом после разработки таких правил власти в очередной раз поднимут вопрос об отмене 20-километрового «нештрафуемого» порога, предполагает эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева. Речь идет о существующей с 2014 года норме КоАП, согласно которой штрафы за превышение менее чем на 20 км/ч ГИБДД не выносит. Отменить ее пытались много раз (в том числе по просьбе правительства Москвы), решения пока не было.

Еще Минтрансу поручено «проработать вопросы о целесообразности» закрепления требований к минимальной дистанции между грузовиками при движении по двухполосным дорогам. Этот вопрос, по данным “Ъ”, поднимался губернаторами, входящими в правительственную комиссию по безопасности движения. Проблема заключается в том, что на узких дорогах водители при обгоне большегрузов не успевают вернуться в полосу и попадают в лобовое столкновение (такие ДТП обычно кончаются смертельным исходом).

За 11 месяцев 2025 года, по данным ГИБДД, в РФ произошло 2,5 тыс. аварий (+3,2% к аналогичному периоду прошлого года), связанных с выездом на встречку в разрешенных для этого местах.

Какое конкретно расстояние будет закреплено в правилах, пока неясно. Министерство также должно проработать и способ фиксации нарушения.

Администрировать дистанцию в потоке будет сложно, так же как и боковой интервал, считает Катерина Соловьева. Лучше записать в ПДД рекомендацию для грузовиков снижать скорость, если перед ними «влез» другой автомобиль, который шел на обгон. «С точки зрения технологий измерять дистанцию между движущимися ТС не так сложно,— пояснили “Ъ” в группе компаний "Урбантех" (оператор систем фиксации нарушений в регионах).— Но самостоятельно определять тип транспортного средства способны только современные камеры, которые с применением нейросетей могут отличить грузовик от легкового авто». Ранее бизнес уже указывал на то, что парк дорожных камер (их более 30 тыс. в РФ) устаревает и его нужно обновлять.

В рамках борьбы с авариями на встречке Марат Хуснуллин также поручил Минтрансу и Росавтодору определить планы по разделению транспортных потоков на автодорогах, а также по обустройству дополнительных полос движения до 2036 года. Сегодня, как сообщили “Ъ” в Росавтодоре, из 61,4 тыс. км федеральных дорог разделительные ограждения установлены на участках общей протяженностью 16 тыс. км. Открытых данных по региональным, межрегиональным и местным дорогам, оборудованным такими ограждениями, нет.

Иван Буранов