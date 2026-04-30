Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Юту» в матче play-off НХЛ

«Вегас Голден Найтс» на своем льду обыграл «Юта Маммот» в овертайме пятого матча стартового раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4.

В составе победителей хет-трик сделал российский форвард Павел Дорофеев. Его третья шайба на 60-й минуте встречи помогла перевести игру в овертайм. Победный гол забил Бретт Хауден, отличившийся в меньшинстве (Райлли Смит был удален за игру высоко поднятой клюшкой). Также у «Вегаса» отметился Ши Теодор. У «Юты» шайбы забросили Джон Марино, Лоусон Крауз, Дилан Гюнтер и Майкл Карконе.

Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев записал в свой актив результативную передачу. Также голевым пасом отметился защитник «Маммот» Михаил Сергачев.

«Вегас» ведет в серии до четырех побед — 3:2. Шестой матч противостояния состоится в ночь на 2 мая на арене «Юты».

Таисия Орлова