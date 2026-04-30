Новак исключил ценовую войну после выхода ОАЭ из ОПЕК из-за дефицита топлива

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не приведет к ценовой войне, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, это невозможно из-за дефицита нефти на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли. Огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок, и спрос значительно выше предложения. Сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических затруднений серьезных, из-за ситуации на Ближнем Востоке. Это все негативно влияет на рынок»,— уточнил господин Новак на Кавказском инвестиционном форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Российский вице-премьер также подтвердил планы страны участвовать в сделке ОПЕК+. «Мы, как крупнейшая страна — производитель нефти, не собираемся выходить из ОПЕК-кооперации, потому что считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризиса, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме»,— пояснил Александр Новак.

В ответ на вопрос, обсуждали ли Россия и Саудовская Аравия выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, вице-премьер заметил, что таких разговоров между странами не было. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Эмираты о желании выйти из альянса заранее не предупреждали.

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ 28 апреля. Страна покинет альянс 1 мая. Теперь ОАЭ сосредоточится на национальных интересах, но продолжит соблюдать установленные условия контрактов с партнерами, пояснял министр энергетики Сухейль аль-Мазруи.