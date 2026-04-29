Песков: ОАЭ не предупреждали Россию о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+
Власти ОАЭ не предупреждали руководство России о намерении выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Нет, не предупреждали. Это суверенное решение Объединенных Арабских Эмиратов. Мы уважаем это решение»,— сказал господин Песков. Пресс-секретарь выразил мнение, что ОАЭ вряд ли начнут проводить жесткую политику в сфере добычи, поскольку страна понимает, как на это может отреагировать рынок. Он пояснил, что такая политика может вызвать сильные колебания цен на нефть.
ОАЭ объявили о своем решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ 28 апреля. Страна покинет организацию 1 мая. По словам министра энергетики ОАЭ, выход из ОПЕК позволит стране обеспечить мировые потребности в энергии, которые в будущем будут только расти. Министр отметил, что перед выходом из организации ОАЭ ни с кем напрямую не консультировались. В альянсе страна занимала третье место по добыче нефти после Саудовской Аравии и Ирака.
