Обвиняемого за граффити в Екатеринбурге арестовали в Челябинске

На очередном заседании в Кировском районном суде Екатеринбурга по уголовному делу 22-летнего Данила Нурыева, которого судят за граффити с призывами на азербайджанском языке, стало известно, что он арестован по другому уголовному делу, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Обвиняемый с 9 апреля находится в СИЗО-1 города Челябинска. За что именно его арестовали в соседнем регионе — неизвестно.

В Екатеринбурге Данилу Нурыеву были предъявлены обвинения по ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, 1 июля 2025 года владелец одного из Telegram-каналов связался с Данилом Нурыевым и предложил за деньги выполнить задание — нарисовать на стенах зданий Екатеринбурга граффити на азербайджанском языке. Надписи в переводе обозначали «русским смерть». Однако он сделал их с ошибками, из-за чего смысл был утерян.

Граффити были нарисованы после массовых задержаний уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге. Впоследствии часть задержанных во главе с бывшим лидером диаспоры на Урале Шахином Шыхлински была осуждена за убийства и покушения, совершенные в 2001 и 2010 годах. Шахина Шыхлински отправили в колонию строгого режима на 24 года.

