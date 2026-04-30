Ярославский «Металлоторг» получил убыток в 2025 году

Одна из крупнейших по объему реализации продукции компаний Ярославской области АО «Металлоторг» в 2025 году получила чистый убыток в 91 млн руб. после прибыли в 2,1 млрд руб. годом ранее. Данные о финансовых результатах размещены в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выручка предприятия в 2025 году сократилась и составила 74,4 млрд руб. В 2024 году выручка была 84,3 млрд руб. Впервые за последние пять лет компания получила чистый убыток.

АО «Металлоторг» занимается продажей металлопроката через сеть металлобаз. Компания зарегистрирована в Ярославле. Центральный офис «Металлоторга» находится в Москве, он имеет 55 филиалов в регионах России. Предприятие регулярно входило в число крупнейших компаний России по объему реализации продукции (RAEX-600).

Антон Голицын