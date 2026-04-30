Отец Александра Бутягина не знает, когда его сын вернется домой

Михаил Бутягин, отец петербургского археолога Александра Бутягина, заявил, что ему пока ему ничего не известно о дате возвращения сына. По его словам, сейчас семья и близкие ученого находятся в Пскове, сообщает ТАСС.

«Пока мы ничего не знаем. Ходим по Пскову без остановки»,— сказал Михаил Бутягин.

По его словам, семья планирует вернуться в Санкт-Петербург 30 апреля. В Пскове они отмечали юбилей матери археолога.

Ранее «Ъ Северо-Запад» подробно писал о том, как Польша освободила Александра Бутягина в рамках обмена.

