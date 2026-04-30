Суд арестовал еще одного фигуранта дела о взятках в военкомате Петербурга

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО сотрудника Приморского районного военкомата Егора Акуленко. Его обвиняют в получении взяток в составе организованной группы. Под стражейон пробудет до 27 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В Петербурге арестовали еще одного сотрудника Приморского военкомата за взятки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге арестовали еще одного сотрудника Приморского военкомата за взятки

По версии следствия, Акуленко действовал вместе с ранее арестованным Власом Рулько, а также еще одним участником схемы. Следствие считает, что группа была связана с незаконным оформлением освобождения от военной службы через военкомат Приморского района.

Как полагают правоохранительные органы, в 2022 году один из сотрудников военкомата организовал схему по выдаче военных билетов с отметками о негодности к службе по состоянию здоровья за денежное вознаграждение. Для поиска клиентов к делу привлекли посредников, в том числе Акуленко и Рулько.

По данным следствия, с января 2020 года по декабрь 2022-го фигуранты получили от восьми граждан суммы от 150 тысяч до 325 тысяч рублей. За эти деньги в документы призывников вносились фиктивные сведения о заболеваниях.

Егора Акуленко задержали 28 апреля. В суде он просил заменить меру пресечения на домашний арест, однако ходатайство не удовлетворили.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал про арест Власа Рулько.

Матвей Николаев