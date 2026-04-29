Сотрудника военкомата в Петербурге взяли под стражу за торговлю военными билетами

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу сотрудника военного комиссариата Власа Рулько, обвиняемого в получении восьми взяток и даче взятки должностному лицу. По версии следствия, фигурант вместе с сообщниками организовал схему незаконного освобождения призывников от срочной службы. Взятки составляли от 150 до 325 тыс. рублей за военный билет. Арест продлится до 26 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взятки составляли от 150 до 325 тыс. рублей за документ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, Влас Рулько действовал совместно с экс-сотрудником военкомата Приозерска и депутатом городского поселения Михаилом Зеленцовым. Следствие полагает, что сотрудник военкомата Приморского района предложил продавать военные билеты через знакомого Зеленцова, который вносил ложные сведения о состоянии здоровья призывников в протоколы комиссий. В дальнейшем Зеленцов привлек к схеме еще одного фигуранта, а тот подключил Рулько.

В период с января 2020 года по декабрь 2022 года сообщники получили взятки от восьми молодых людей, взамен выдавая им военные билеты с отметкой об освобождении от службы по состоянию здоровья.

Власа Рулько задержали 27 апреля 2026 года, в тот же день предъявили обвинение. Свою вину он не признал и просил суд избрать ему домашний арест, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные эпизоды и возможные соучастники.

Кирилл Конторщиков