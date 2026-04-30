Соцфонд: средняя пенсия работающих россиян превысила 23 тысячи рублей

По итогам марта средний размер пенсии работающих россиян составил 23 461 руб. За год сумма выросла почти на 2,5 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Год назад работающие пенсионеры получали около 20 972 руб. Самый низкий средний размер пенсии у работающих россиян в прошлом месяце был зафиксирован в Дагестане (16 870 руб.), самый высокий — на Чукотке (38 581 руб.).

С января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров в России проиндексировали на 7,6%. Соцфонд сообщал, что в этом году повышение страховых пенсий затронет 38 млн россиян. По оценке Минтруда, на меры соцподдержки направят 18,7 трлн руб.