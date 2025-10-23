В Соцфонде рассказали, на сколько вырастет пенсия в 2026 году

Повышение страховых пенсий в 2026 году затронет 38 млн человек. Средний размер пенсий по старости в годовом выражении вырастет на 1,9 тыс. руб., заявил ТАСС глава Соцфонда Сергей Чирков.

Индексацию страховых пенсий и фиксированной выплаты в следующем году проведут с 1 января, она составит 7,6%, напомнил господин Чирков. На страховые пенсии будет направлено почти 11,9 трлн рублей.

«Средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. руб. и превысит 27 тыс. руб.»,— уточнил глава Соцфонда.

В 2026 году повысят пенсии для инвалидов, граждан старше 80 лет и пенсии по потере кормильца. Минтруд сообщал, что в 2026 году на меры соцподдержки направят в общей сложности 18,7 трлн руб. В 2026–2028 годах бюджет Социального фонда впервые должен стать профицитным.

