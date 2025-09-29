Минтруд о повышении пенсий, маткапитале и выплатах ветеранам
Министерство труда РФ раскрыло объемы социальных расходов на 2026 год
Министерство труда России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, сколько средств будет направлено в Социальный фонд по проекту бюджета на 2026 год. О том, как социальные выплаты могут измениться в грядущем году, — в подборке «Ъ».
Глава Минтруда РФ Антон Котяков
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
- На меры социальной поддержки в 2026 году будет направлено 18,7 трлн руб.
- На выплаты пенсий направят 13 трлн руб. Индексация страховых пенсий по старости составит 7,6%, их средний размер составит 27,1 тыс. руб.
- На страховые выплаты по обязательному соцстрахованию по временной нетрудоспособности заложено около 1,4 трлн руб.
- Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц.
- Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. руб., пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан — до 83 тыс. руб.
- На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн руб.
- 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.
- Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%.
- Материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. руб. на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс. рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 руб.
- С 1 февраля, по уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации.
- С 2026 года продолжится рост финансирования предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и в общей сложности составит 42,1 млрд руб.
- Всего по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Социальный фонд направит свыше 196 млрд руб.
- В бюджете фонда заложено свыше 98 млрд руб. на предоставление средств технической реабилитации.