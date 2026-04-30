Филиппины допустили новые закупки российской нефти

Филиппины могут купить новую партию российской нефти в июне, сообщил посол страны в Москве Игорь Байлен. Он уточнил, что компания Petron ведет переговоры с поставщиками из России.

«Именно наша национальная нефтяная компания Petron поддерживает контакты с русскими в вопросах покупки этой нефти. Я думаю, что в интересах Филиппин было бы поддерживать контакты с российскими поставщиками нефти в долгосрочной перспективе», — сказал господин Байлен в разговоре с «Известиями».

Дипломат уточнил, что ранее закупленных 2,5 млн баррелей топлива хватит для обеспечения нужд страны до начала лета, после чего потребуется пополнение запасов. Это была первая за пять лет поставка российской нефти в страну.

