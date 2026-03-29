Филиппины купили у России 2,5 млн баррелей нефти

Филиппинский нефтеперерабатывающий завод Petron купил 2,48 млн баррелей российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании НПЗ San Miguel. Филиппины стали искать альтернативные источники нефти после перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Если текущий кризис сохранится, а альтернативные источники нефти останутся недоступными или их будет недостаточно, Petron может быть снова вынужден рассмотреть возможность закупок российской сырой нефти»,— указано в заявлении, которое было направлено регуляторам 27 марта.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля было ограничено судоходство через Ормузский пролив. США разрешили России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Лицензия действует до 11 апреля. 24 марта на Филиппины была доставлена первая за пять лет партия российской сырой нефти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Загружено — значит разрешено».